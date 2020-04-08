Такі як ти у мене наввипередки бігають за пивом: агент Селюк про російського футболіста

Відомий футбольний агент Дмитро Селюк посварився з нападником московського "Локомотива" Федором Смоловим, який виступає за іспанську "Сельту" на правах оренди.

Про це заявив сам агент. який не сумнівається, що футболіст говорить неправду про свій приїзд назад у Москву. Агент вважає, що правдива історія зовсім інша та футболіста просто вигнало керівництво іспанської "Сельти".

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Агент пояснює свою думку тим, що жодна нормально людина не поїде в Москву, щоб сидіти на карантині. Після повернення у Іспанію Смолов знову повинен буде сидіти два тижні у карантині, разом у сумі буде виходити 28 днів, хто йому буде оплачувати його чималу зарплату у такій ситуації Дмитро Селюк не розуміє.

Зарплата російського футболіста складає 250 тисяч доларів на місяць. Агент додає, що футболіст швидше за все поїхав назад у Росію, щоб порушувати карантин, бо це у Іспанії йому не вдасться.

Смолов написав функціонеру у відповідь на таку заяву: "Чувак ти серйозно міркуєш про те, хто лукавить? На цьому фото очевидно, від кого відмовилися".

Для тебе я не чувак, а Дмитро Дмитрович. Такі як ти у мене наввипередки бігають за пивом. А твій гумор такий же кривий, як і твоя гра, в чому переконалися вже всі, – відповів Селюк.

Для тебя я не чувак, а Дмитрий Дмитриевич. Такие, как ты, у меня наперегонки бегают за пивом. А твой юмор такой же корявенький, как и твоя игра, в чем убедились уже все. https://t.co/bCBohvzN0S — Dimitry Seluk (@dmitriseluk) April 7, 2020

Агент заявив, що Смолов любитель віртуальних ігор у яких він давно вже загубився. Селюк сподівається, що йому вдасться переконати футболіста сказати правду.

Додамо, що раніше Селюк був президентом двох українських клубів "Таврія" і донецького "Металурга". Зараз проживає агент у Барселоні.

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