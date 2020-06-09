Головний тренер рівненського "Вереса" Юрій Вірт вважає, що керівництво УАФ занадто довго вирішує долю сезону. Потрібно швидше вирішувати такі серйозні питання.

Думкою наставник поділився у коментарі для "Футбол 24".

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"Цирк на дроті"

Скільки часу вже пройшло, а вони досі не можуть визначитися – граємо або ні, хто в якій лізі. Навіть ведмідь прийняв би рішення швидше,

– заявив наставник.

11 червня УАФ має вирішити долю чемпіонаті. Тренер розглядає можливість, що команда може зібратись 14 червня, щоб зробити тести на коронавірус. Після отримання результатів, всі виявляться здоровими, футболісти зможуть розпочати тренування.

Останній раз команда тренувалась ще 13 березня. За словами Юрія Вірта, команді необхідно близько трьох тижнів, щоб відновити тонус та розпочати чемпіонат.

Додамо, що раніше клуби Другої ліги проголосували за дострокове завершення чемпіонату. Таке рішення підтримали представники 14 команд, п'ять були проти, а один утримався. Більшість клубів не мали змоги виконувати вимоги медпротоколу.

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Клуби проти відновлення сезону

Раніше вісім клубів звернулися до керівництва ПФЛ з проханням не проводити засідання Ради ліг. Цими клубами є "Минай", "Авангард", "Гірник-Спорт", "Чорноморець", "Прикарпаття", "Миколаїв", "Кремінь" і "Балкани". Вони направили в ПФЛ листи із закликом завершити нинішній сезон достроково.

Саме ці вісім клубів голосували проти відновлення сезону на засіданні від 21 травня. Потім стало відомо, що в листі-опитувальнику, направленому ПФЛ клубам з метою визначити оптимальний варіант продовження сезону, "Минай" разом з "Рухом", "Інгульцем", "Металістом 1925", "Черкащиною", "Агробізнесом, "Металургом" і "Оболонь-Бровар" голосував за продовження сезону за регламентом.

Думка клубів

"Минай" за те, щоб дограти чемпіонат, але за умови, що всі 16 клубів зможуть продовжити участь у змаганнях.

"Волинь" утрималась, аргументуючи це тим, що немає 100-відсоткової впевненості у вдалому медичному обстеженні.

"Рух" заявив, що готовий дограти сезон у класичному форматі.

Засновник "Металіста-1925" Сергій Стороженко не стримуючи емоцій заявив, що складається враження, що вже все вирішено, а представники більшості клубів є лише для статистики.

Президент друголігової "Чайки" Олександр Нігруца також не проти відновлення чемпіонату, але вважає, що продовження сезону принесе командам додаткові витрати. За його словами, футболісти готові повернутись до тренувань. Тестування на коронавірус планується. Команда чекає остаточного рішення УАФ.

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Питання щодо обміну клубами між Другою та Першою лігами буде вирішуватися після завершення аналогічного голосування щодо догравання Першої ліги.

Після 20 турів Групи "А" таблицю очолюють "Нива", "Полісся" та "Верес" відповідно. У групі "Б" ситуація наступна – ВПК "Агро", "Кристал" та "Альянс".