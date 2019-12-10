Талановиті футболісти "Динамо" потрапили в десятку найкращих молодих бомбардирів Європи

У десятці найкращих бомбардирів Європи опинилися два українські футболісти з "Динамо" – Артем Бесєдін та Богдан Лєднєв.

Портал football365.com склав топ-10 найкращих молодих бомбардирів європейських чемпіонатів. Критерії вибірки максимально прості: гравець повинен бути не старше 23 років і грати в десятці найкращих ліг Європи.

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Приємно, що до топ-10 потрапили відразу два футболісти з УПЛ, це Артем Бесєдін та Богдан Лєднєв. Безумовний лідер – форвард "РБ Лейпцига" Тімо Вернер.

Топ-10 найкращих молодих бомбардирів європейських чемпіонатів:

1. Тімо Вернер ("РБ Лейпциг", Німеччина). Голи: 15;

2. Теммі Абрахам ("Челсі", Англія). Голи: 11;

3. Маркус Решфорд ("Манчестер Юнайтед", Англія). Голи: 10;

4. Олександр Соболєв ("Самара", Росія). Голи: 10;

5. Мусса Дембеле ("Ліон", Франція). Голи: 10;

6. Джонатан Девід ("Гент", Бельгія). Голи: 9;

7. Віктор Осімхен ("Лілль", Франція). Голи: 9;

8. Лаутаро Мартінес ("Інтер", Італія). Голи: 8;

9. Богдан Лєднєв ("Зоря", Україна). Голи: 8;

10. Артем Бесєдін ("Динамо Київ", Україна). Голи: 8.