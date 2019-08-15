Талановитий футболіст, який їздив на перегляд у "Манчестер Юнайтед", наклав на себе руки

Валлійський футболіст Джоел Дарлінгтон наклав на себе руки. Футболіст покінчив з життям через травми, які перешкодили йому вийти на високий рівень. Мати й брат знайшли тіло хлопця у гаражі ще 18-го березня.

Футболіст клубу прем'єр-ліги Уельсу "Бала Таун" вважався винятковим талантом і його викликали в різні юнацькі збірні країни, повідомляє Daily Post.

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Після того, як футболіст приєднався до академії клубу "Бала Таун" йому вдалося стати найкращим бомбардиром у 2016/2017 роках.

Останні два роки він страждав від болю у спині через пошкодження хребетного диска. Ніякі процедури гравцеві не допомагали, після чого Джоел впав у депресію.

Дарлінгтон навіть кинув навчання у коледжі, яке, як він сподівався, дозволить йому стати інструктором з фітнесу.

Ще за день до смерті футболіст ділився своїми планами з батьком. А на наступний день мати хлопця і брат Кіран, повернувшись додому, виявили замкнені двері гаража. Кіран увірвався і виявив Джоела, який висів на балці.

Свого часу футболіст пробував свої сили на перегляді в англійському клубі "Манчестер Юнайтед", але покинув табір "червоних дияволів" через перелом руки.