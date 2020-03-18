24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Талановитий хокеїст НХЛ показав, як весело та з користю проводить час у карантині: відео

-
Маттіас Екгольм / zimbio.com

Зірковий захисник "Нешвілла" Маттіас Екгольм поділився відео із тим, як оригінально проводить вільний час із сім'єю. Хокеїст змінив ковзани на лижоролери, поєднуючи тим самим час зі сім'єю та спорт.

Національна хокейна ліга оголосила про тимчасову зупинку регулярного сезону-2019/20 через загрозу поширення коронавірусу. Спортсмени відправлені на самоізоляцію та діляться із вболівальниками тим, як проводять вільний час.

Варто прочитати Хокеїст закинув ефектну шайбу у падінні: відео

Шведський захисник "Нешвілла" Маттіас Екгольм показав, як проводить час з сім'єю. Він гуляє разом з дружиною і дитиною у парку, при цьому вони катаються на лижеролерах.

Досягнення Маттіаса Екгольма

  • Маттіас – бронзовий призер молодіжного чемпіонату світу 2010 року.
  • У 2012 році став чемпіоном Швеції.
  • У 2012 році був нагороджений трофеєм Сальмінга – найкращий захисник шведської хокейної ліги.
  • У 2014 році шведський хокеїст став бронзовим призером чемпіонату світу.
  • Маттіас Екгольм є чемпіоном світу (2018).

Що таке трофей Сальмінга? Це нагорода, яку отримують найкращі захисники шведської хокейної ліги. Трофей названий на честь відомого шведського захисника Бер'є Сальмінга, який зіграв понад тисячу матчів у НХЛ та є членом Зали слави хокею з 1996 року.

Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

Великий піст 2020: історія та правила дотримання
сьогодні
Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Хокей
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
17 березня 17:37 Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн
Михайло Гема
17 березня 14:22 Які спортсмени захворіли на коронавірус – список
Михайло Гема
17 березня 21:55 Лунін показав, як тренується вдома разом зі своєю дівчиною під час карантину – відео
Юрій Семенюк
17 березня 16:25 УЄФА назвала нові дати фіналів Ліги чемпіонів та Ліги Європи
Ігор Саджениця
17 березня 15:38 Перенесення Євро-2020: плюси та мінуси для збірної України
Михайло Гема
Новини
Більше новин
Залиште відгук