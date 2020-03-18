Талановитий хокеїст НХЛ показав, як весело та з користю проводить час у карантині: відео

Зірковий захисник "Нешвілла" Маттіас Екгольм поділився відео із тим, як оригінально проводить вільний час із сім'єю. Хокеїст змінив ковзани на лижоролери, поєднуючи тим самим час зі сім'єю та спорт.

Національна хокейна ліга оголосила про тимчасову зупинку регулярного сезону-2019/20 через загрозу поширення коронавірусу. Спортсмени відправлені на самоізоляцію та діляться із вболівальниками тим, як проводять вільний час.

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Шведський захисник "Нешвілла" Маттіас Екгольм показав, як проводить час з сім'єю. Він гуляє разом з дружиною і дитиною у парку, при цьому вони катаються на лижеролерах.

On or off the ice, Mattias Ekholm is always skating.



(: IG/ ibjornstad) pic.twitter.com/zsey4TmTYU — NHL (@NHL) March 17, 2020

Досягнення Маттіаса Екгольма

Маттіас – бронзовий призер молодіжного чемпіонату світу 2010 року.

У 2012 році став чемпіоном Швеції.

У 2012 році був наг ороджений трофеєм Сальмінга – найкращий захисник шведської хокейної ліги.

ороджений трофеєм Сальмінга – найкращий захисник шведської хокейної ліги. У 2014 році шведський хокеїст став бронзовим призером чемпіонату світу.

Маттіас Екгольм є чемпіоном світу (2018).

Що таке трофей Сальмінга? Це нагорода, яку отримують найкращі захисники шведської хокейної ліги. Трофей названий на честь відомого шведського захисника Бер'є Сальмінга, який зіграв понад тисячу матчів у НХЛ та є членом Зали слави хокею з 1996 року.

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