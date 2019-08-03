Талановитий нападник "Динамо" сьогодні перейде в "Зорю"

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Назарій Русин перейде в "Зорю"
Назарій Русин перейде в "Зорю" / ФК "Динамо"

Нападник "Динамо" Назарій Русин відправиться в оренду в луганську "Зорю".

Трансфер відбудеться вже у суботу, 3 серпня. Про це повідомляє в Facebook журналіст Андрій Шахов.

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Форвард повинен приєднатися до нової команди, та імовірно зможе дебютувати за луганчан в найближчому турі української Прем'єр-ліги.

Якщо цього не станеться, Русин з великою часткою ймовірності проведе свій перший матч у футболці "Зорі" на наступному тижні, коли в третьому відбірковому раунді Ліги Європи підопічні Віктора Скрипника будуть приймати софійський ЦСКА.

В середині липня футболіста проводжали в оренду в "Карпати", однак угода не відбулася і Русин був включений в заявку "Динамо" на новий сезон. Тоді ж з'явилася інформація про можливу оренду в "Зорю".

Перехід Русина може бути безпосередньо пов'язаний з трансфером нападника збірної Люксембургу Жерсона Родрігеса, який підписав зі столичним клубом 5-річний контракт.

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20-річний Назарій в минулому сезоні взяв участь в 24 матчах киян, забивши 5 голів і віддавши єдину результативну передачу.

У неділю, 4 серпня, команда Скрипника на своєму полі прийме СК "Дніпро-1".

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Теги: Спорт Футбол Динамо ФК Зоря Новини Спорту
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