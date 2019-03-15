Талановитий нападник розповів, чому покинув "Шахтар"

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Михайло Мудрик
Михайло Мудрик / shakhtar.com

Футболіст донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик, який на правах оренди виступає за "Арсенал-Київ", розповів, чому зважився на зміну клубу.

Гравець заявив, що перейшов до київського клубу заради ігрової практики.

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"На цей момент там розраховують на інших людей, я розумів, що не можу отримувати ігрову практику, скільки я хотів би. Тренуватися з першою командою – це дуже круто. Але якщо я розумію, що грати не буду – то потрібно вибрати команду, де зможу грати прямо зараз", – сказав футболіст.

Також гравець прокоментував слова тренера донеччан Паулу Фонсеки про те, що Мудрику потрібно переглянути свою поведінку, щоб прогресувати.

"Думаю, він говорив не про побутові моменти, а про поведінку на полі, розумінні гри," – розповів Мудрик.

 

 

Зазначимо, що 1-го березня стало відомо, що Мудрик на правах оренди виступатиме за "Арсенал-Київ". Столичний клуб також дозаявив на весняну частину чемпіонату України інших 9 новачків.

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Теги: Спорт Футбол Шахтар ФК Арсенал-Київ
Джерело: 24 Канал
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