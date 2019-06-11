Талановитий український хокеїст продовжить кар'єру в Канаді

Екс-форвард "Бостон Джуніор Брюїнз" Олександр Пересунько продовжить кар'єру в QMJHL (Юніорська ліга Квебека).

19-річний українець захищатиме кольори Les Tigres de Victoriaville, пише Xsport.

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У минулому сезоні Пересунько допоміг команді з Бостона стати володарем Dineen Cup Championship. На рахунку гравця 60 набраних очок.

Дещо раніше інший 19-річний форвард молодіжної та національної збірних України Дмитро Даниленко був задрафтований клубом юніорської North American Hockey League (NAHL) – Kenai River Brown Bears.

У минулому сезоні Даниленко виступав в дивізіоні нижче – в NCDC за South Shore Kings і в 14 матчах набрав 9 (3+6) очок.

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