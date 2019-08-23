Талановитий захисник "Динамо" травмувався і тренується окремо
Захисник "Динамо" Денис Попов отримав травму у поєдинку молодіжного чемпіонату України проти "Шахтаря", який відбувся 9 серпня.
Оборонець напередодні поєдинку проти "Олімпіка" займається за індивідуальною програмою, а його вихід на поле малоймовірний, повідомляє Dynamomania.com.
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Зауважимо, що у поточному сезоні Попов ще не виходив на поле за основну команду киян.
До слова, поєдинок 5 туру УПЛ між "Динамо" та "Олімпіком" відбудеться у суботу, 24 серпня. Початок гри запланований на 19:30.
Спорт 24 писав, що перед матчем з "Динамо" наставник "Олімпіка" зіштовхнувся з проблемою – браком виконавців.
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