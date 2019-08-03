Талановитого гравця "Динамо" перевели в другу команду

Півзахисник "Динамо" Микола Шапаренко був переведений у другу команду київського клубу. Шапаренко не зіграв жодної хвилини за киян у новому сезоні.

Про те, що Шапаренко був переведений у другу команду "Динамо" повідомляють телеканали "Футбол 1/2".

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За інформацією джерела, головного тренера "Динамо" Олександра Хацкевича не влаштовує фізична форма хавбека.

Шапаренко у новому сезоні не потрапив до заявки на жоден поєдинок "біло-синіх". Спершу Микола пропустив матч за Суперкубок України, в якому кияни перемогли "Шахтар".

Після цього півзахисник пропустив два матчі чемпіонату України. У першому турі Микола дивився з трибун матч "Динамо" проти "Карпат", а в суботу, 3-го серпня, – проти "Львова". Обидві зустрічі "Динамо" виграло.

У минулому сезоні Шапаренко зіграв за "Динамо" у всіх турнірах 33 матчі, забив 8 голів та віддав 3 результативні передачі.

"Динамо" в це трансферне вікно покинув форвард Назарій Русин. Гравець на правах оренди перейшов у луганську "Зорю". Футболіст не влаштовував головного тренера Олександра Хацкевича.

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