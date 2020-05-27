Талант "Шахтаря" Мудрик одним рухом прийняв м'яч, скинутий з даху п'ятиповерхівки: відео

Футболіст донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик продемонстрував техніку поводження з м'ячем, повторивши трюк, який користується популярністю у фрістайлерів.

Мудрик одним рухом прийняв м'яч, скинутий з даху п'ятиповерхового будинку, коли він стояв біля його підніжжя. М'яч буквально "прилип" до ноги гравця, пише 24 канал.

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"Я не ходив на уроки фізики в школі", – прокоментував ролик Михайло.

Техніка Михайла Мудрика

Михайло Мудрик вважається одним з найперспективніших українських футболістів. Гравець вже провів на дорослому рівні 10 матчів в оренді за "Арсенал-Київ".



Раніше Мудрик опублікував ще декілька відео, як він майстерно приймає м'яч після довгої передачі. Схоже, що карантин дозволяє Михайлові відточувати свою майстерність.