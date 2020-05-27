24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

Талант "Шахтаря" Мудрик одним рухом прийняв м'яч, скинутий з даху п'ятиповерхівки: відео

-
Михайло Мудрик
Михайло Мудрик / ФК "Шахтар"

Футболіст донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик продемонстрував техніку поводження з м'ячем, повторивши трюк, який користується популярністю у фрістайлерів.

Мудрик одним рухом прийняв м'яч, скинутий з даху п'ятиповерхового будинку, коли він стояв біля його підніжжя. М'яч буквально "прилип" до ноги гравця, пише 24 канал.

Дивіться також Фантастичний трюк з м'ячем від українського футболіста Мудрика: відео

"Я не ходив на уроки фізики в школі", – прокоментував ролик Михайло.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I didn’t go to physics at school

Публикация от MM10Boy with big dreams... (@mmudryk10)

Техніка Михайла Мудрика

Михайло Мудрик вважається одним з найперспективніших українських футболістів. Гравець вже провів на дорослому рівні 10 матчів в оренді за "Арсенал-Київ".

Раніше Мудрик опублікував ще декілька відео, як він майстерно приймає м'яч після довгої передачі. Схоже, що карантин дозволяє Михайлові відточувати свою майстерність.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nothing special

Публикация от MM10Boy with big dreams... (@mmudryk10)

 

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Шахтар Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
"Шахтар" – "Динамо": офіційна дата матчу на НСК "Олімпійський"
26 травня , 20:54 "Шахтар" – "Динамо": офіційна дата матчу на НСК "Олімпійський"
Юрій Семенюк
Мессі на тренуванні "Барселони" показав шалену техніку відбору м'яча: відео
26 травня , 19:49 Мессі на тренуванні "Барселони" показав шалену техніку відбору м'яча: відео
Юрій Семенюк
Як відбуватимуться футбольні матчі в Україні: рекомендації МОЗ
26 травня , 17:39 Як відбуватимуться футбольні матчі в Україні: рекомендації МОЗ
Михайло Гема