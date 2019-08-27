Талант "Динамо" має пропозиції одразу з трьох європейських топ-чемпіонатів

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Микола Шапаренко
Микола Шапаренко / ФК "Динамо"

Київське "Динамо" може віддати в оренду хавбека Миколу Шапаренка. Футболіст окрім "Фехервара" має варіанти ще з трьома країнами.

Про це сказав відомий журналіст, ведучий шоу "ТаТоТаке" Михайло Співаковський.

Дещо раніше: Стало відомо, чи віддасть "Динамо" юного таланта в оренду

Шапаренко дійсно цікавиться "Фехервар", де виступає українець Іван Петряк. Угорський клуб зараз якраз шукає гравця на позицію десятки.

Крім того, у "Динамо" є пропозиції по Шапаренку з Бельгії, Іспанії та Італії. Повідомляється, що це клуби з вищих дивізіонів, але знаходяться в нижній частині турнірної таблиці.

Якщо головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко повідомить Ігорю Суркісу, що він не потребує Шапаренка, то гравець буде відправлений в оренду або проданий.

Також була інформація, що Микола Шапаренко може поповнити склад луганської "Зорі". 20-річний футболіст провів переговори з тренерським штабом луганчан в Києві.

Читайте також: Шапаренко трохи розгублений, у нього мало ігрової практики, – тренер "Динамо"

У нинішньому сезоні Шапаренко жодного разу не потрапив в заявку першої команди "Динамо" на матч, в основному обмежуючись виступами за дубль киян. В ході минулого сезону півзахисник взяв участь в 33 матчах "Динамо" у всіх турнірах, забивши 8 голів і віддавши 3 результативні передачі.

 

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Теги: Спорт Футбол Динамо Олексій Михайличенко
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