Тарас Шелестюк – Луїс Альберто Верон: головний боксерський поєдинок цього місяця для України

31 січня у Луїзіані відбудеться довгоочікуване повернення до рингу українського боксера Тараса Шелестюка. Протистояти йому буде представник Аргентини Луїс Альберто Верон.

На перший погляд поєдинок Івана Редкача і Денні Гарсії за право битися з чемпіоном WBC був більш статусним, проте для українців все-таки більше уваги треба приділити саме поєдинку Тараса Шелестюка. Чому? По-перше, Тарас набагато більше досягав за часи своєї аматорської кар'єри. По-друге, він непереможний і ставить собі конкретну, реальну ціль – стати чемпіоном світу. Іван же навіть у недільному поєдинку просто хотів довести, що він хороший боксер, гідно виступити, як максимум перемогти зіркового суперника.

До слова: Українського боксера Редкача дискваліфікували на рік за укус суперника – відео

Розглянемо, для чого Шелестюку потрібен бій з аргентинцем, чому саме такого опонента вибрала його команда, а також, що слід чекати далі, які перспективи відкриває можлива перемога.

Передусім треба сказати, що спочатку для українця був запланований інший суперник. Ним мав стати мексиканець Алехандро Давіла, але той травмувався і відмовився від бою. Команда українця швидко знайшла заміну у лиці аргентинця Луїса Альберто Верона. В загальному, великої різниці в рівні боксерів не має. Обидва мають схожу статистику виступів на ринзі, перебувають на близьких позиціях у боксерських рейтингах.

Та заміна, у будь-якому випадку, є неприємним сюрпризом для донеччанина. Цей фактор вимагатиме проявити справжній професіоналізм й інтелект. Благо, з обома якостями в уродженця Макіївки все в порядку. Він постійно тренується, веде спортивний стиль життя навіть під час перерви між боями. Також він славиться своїми розумовими здібностями. Тарас прекрасно вивчив англійську мову, має другий розряд з шахів.

Варте уваги: Віктор Вихрист – нова українська загроза у боксі для Уайлдера і Джошуа

Луїсу Альберто Верону 27 років. За свою кар'єру провів 21 бій, 18 разів здобував перемогу, 9 разів нокаутом, 1 раз програв і двічі зводив поєдинок внічию. Серед списку опонентів, яких він переміг, немає серйозних боксерів, ніхто з них не претендував на престижні чемпіонські пояси. Його сміло можна записувати в когорту типових середняків, які при хороших вміннях свого промоутера, а також везінню, максимум можуть вийти на престижний поєдинок, з якого для них головним буде отримати непогану фінансову винагороду.

Саме такий опонент і потрібен для нашого бійця, у якого зараз тривала перерва між виступами. Він дасть змогу знову відчути дух бою, в разі перемоги додасть впевненості собі, а також досить сильно наблизить до потенційного чемпіонського поєдинку. Більш ніж імовірно, що вже після перемоги над аргентинцем Тарас потрапить в топ-15 рейтингу якоїсь боксерської організації. Враховуючи його результати, то до бою за титул чемпіона світу Тарасу треба ще провести десь 4-5 боїв з опозицією такого ж рівня.