Тарасу Шелестюку – 34: що варто знати про чемпіона світу з боксу

30 листопада свій 34-й день народження святкує український боксер Тарас Шелестюк. Пропонуємо вам пригадати його біографію та найбільші спортивні досягнення.

Тарас Шелестюк: біографія

Тарас Шелестюк – український професійний боксер, чемпіон світу серед аматорів 2011 року. Народився в місті Макіївка, що на Донеччині, 30 листопада 1985 року.

З дитинства був спортивним хлопцем. Спочатку пробував себе в гімнастиці, футболі (займався ним 5 років, останні пів року грав за команду "Шахтар-3"), карате, акробатиці та навіть у шахах, де, до речі, досягнув гідних успіхів – був володарем 3-го розряду. До занять з боксу перейшов, коли йому було 14 років.

Читайте також: Ломаченко чи Альварес: хто більше заслуговує на звання кращого боксера планети

Крім цього, Тарас зумів здобути вищу освіту – закінчив Глухівський національний педагогічний університет.

Перші серйозні результати в боксі почав показувати у 2009 році – був учасником чемпіонату світу в Мілані.

Спортивні досягнення та перемоги

Серйозні ж досягнення почалися через рік, взагалі їх список виглядає так:

Бронза на чемпіонаті Європи 2010 року в Москві. Перемога на кубку Європи 2010 року. Перемога на чемпіонаті світу 2011 року (тоді збірна України була першою в командному рейтингу) Бронзова нагорода Олімпійських Ігор 2012 року (Шелестюк став жертвою суддів, які допомогли пройти у фінал місцевому боксеру – представнику збірної Британії Фреду Евансу). Вже як професіонал: був володарем 3 поясів: інтернаціонального, інтерконтинентального чемпіона світу за версією WBA, WBA NABO.

Однак, не дивлячись на наявність цих титулів і на непереможний рекорд, на профі ринзі бажаних результатів Шелестюк поки що не досягнув.

Читайте також: Топ-5 непереможних українських боксерів, які можуть стати чемпіонами світу

На жаль, він має проблеми зі своєю промоутерською компанією. Вона організовує йому тільки по одному, максимум два бої в рік, що, у свою чергу, не дозволяє займати високі місця в рейтингах. Без цього, відповідно, немає можливості бути претендентом на чемпіонський бій за один з чотирьох найпрестижніших поясів.

Дружина Тараса Шелестюка

Та Тарас не падає духом, він вірить, що скоро все зміниться. Його ціль – звання чемпіона світу. Допомагає йому в цьому прекрасна дружина – Аліна Шелестюк. Разом вони живуть в Америці, дітей пара поки не має. Вони сконцентровані на кар'єрному розвиткові. В той час, коли чоловік намагається досягнути результатів у спорті, його друга половинка також не сидить склавши рук. Аліна – професійна фітнес-модель.

Тарас крім спорту активно займається медійною роботою, є активним користувачем соцмереж. Через це має попит на укладення різних спонсорських контрактів і як результат – не відчуває проблем з фінансами. Він встиг спробувати себе і в літературі. Написав автобіографічну книгу "12 раундів до цілі".

Що ж, бажаємо Тарасові нових успіхів в новому віці, щоби в нього все було добре і в кар'єрі і в сім'ї, обіцяємо, що будемо вболівати і підтримувати його, віримо що в нього все вийде.