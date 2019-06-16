Тату, я пишаюся тобою, – донька головного тренера збірної України U-20

Збірна України з футболу U-20 стала чемпіоном світу. Тренує цю команду Олександр Петраков. Його донька привітала його з Днем батька.

Чемпіонат світу з футболу відбувся у Польщі. І на всіх матчах збірної у головного тренера Олександра Петракова була особиста підтримка – його донька Віка. Після перемоги збірної та до Дня батька дівчина написала йому привітання.

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"15 червня 2019 року, назавжди залишиться в моїй пам'яті. Цей день увійшов в історію нашої країни! Наша збірна з футболу U20 вперше стала чемпіонами світу! Ми найкраща команда в усьому світі! Це просто неймовірно! Хлопці, весь тренерський штаб, ви справжні герої нашої країни! Пишаємося вами! Ви показали свій характер! Я мала честь бути на цьому святі футболу з вашого першого поєдинку і до фіналу! Вболівати та вірити в вас протягом усього шляху! І тепер про головне.

Тату, я пишаюся тобою! Ти неймовірна людина! Ти найкращий тато на планеті Земля! Люблю тебе шалено! Ви зробили те, що здавалося неможливим! Ці емоції я не забуду ніколи! Дякуємо!,

– написала Віка Пертакова.