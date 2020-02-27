Таємне повернення Ярмоленко: українець провів секретний матч проти "Тоттенхема"
Лондонський "Вест Хем" кілька днів тому на своєму тренувальному полі зіграв товариський матч проти "Тоттенхема".
За інформацією Twitter-сторінки ExWHUemployee, метою спарингу була перевірка фізичних кондицій деяких гравців, в тому числі Андрія Ярмоленка. Ймовірно, українець з'явився на полі.
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- Ярмоленко відновлюється після травми м'яза стегна, яку отримав 16 грудня 2019 року.
- Ймовірно, що Ярмоленко не зіграє до кінця зими, хоча раніше прогнозувалося, що українець повернеться 29 лютого.
- У цьому сезоні Ярмоленко провів за "Вест Хем" 15 матчів, у яких забив 3 голи і зробив 1 результативну передачу.
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