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Таємне повернення Ярмоленко: українець провів секретний матч проти "Тоттенхема"

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Андрій Ярмоленко / ФК "Вест Хем"

Лондонський "Вест Хем" кілька днів тому на своєму тренувальному полі зіграв товариський матч проти "Тоттенхема".

За інформацією Twitter-сторінки ExWHUemployee, метою спарингу була перевірка фізичних кондицій деяких гравців, в тому числі Андрія Ярмоленка. Ймовірно, українець з'явився на полі.

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  • Ярмоленко відновлюється після травми м'яза стегна, яку отримав 16 грудня 2019 року.
  • Ймовірно, що Ярмоленко не зіграє до кінця зими, хоча раніше прогнозувалося, що українець повернеться 29 лютого.
  • У цьому сезоні Ярмоленко провів за "Вест Хем" 15 матчів, у яких забив 3 голи і зробив 1 результативну передачу.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Тоттенхем Вест Хем Андрій Ярмоленко
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