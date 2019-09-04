Топовий кікбоксер та нокаутер: хто такий суперник Усика – Тайрон Спонг

Олександр Усик практично через рік повертається у ринг. 12-жовтня у Чикаго Олександр дебютує у суперважкій вазі в поєдинку проти нідерландця Тайрона Спонга. Хто такий наступний суперник Олександра – читайте у матеріалі Спорт24.

Тайрон Спонг. Коротка біографія

Народився 3 вересня 1985 року у Парамарибо (Сурінамі).

Зріст 188 сантиметрів.

Робоча рука – права.

Кількість боїв – 14. 14 перемог (13 нокаутом).

Прізвисько – "Король Рингу".

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Кар’єра до боксу

Спонг народився в Сурінамі, але в ранньому віці перебрався з родиною до Нідерландів. У кікбоксинг прийшов у 13 років і відразу ж закохався у цей спорт.

Тайрона можна назвати топовим кікбоксером, зіркою цього спорту. У кікбоксингу він дебютував у 2001 році. Тайрон був чемпіоном Glory 9, а також чемпіоном світу з тайського боксу.

У професійному кікбоксингу нідерландець провів 100 поєдинків, вигравши 91. Крім цього бився в ММА – 2 поєдинки, 2 перемоги (1 нокаутом, 1 рішенням суддів).

У кікбоксингу Тайрон перемагав багатьох по-справжньому великих бійців: Ремі Боньяскі, Дмитра Шакуту, Пітера Аертса. Спонг вважається одним з найсильніших кікбоксерів в історії. У такому випадку Тайрона можна порівняти з Віталієм Кличком, який також розпочинав спортивну кар’єру в кікбоксерах.

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Травма й перехід у бокс

Спонг вимушено перейшов у професійний бокс у 2015 році. Хрест на виступах Спонга в кікбоксингу поставив моторошний перелом ноги, коли він завдав удар по Гекхану Сакі. Нідерландець хотів продовжити виступи в ММА, але травми завадили цьому.

Відео моменту, коли Спонг зазнав травми

Тайрон – справжній нокаутер. У кікбоксингу 60 боїв він закінчив достроково. Свій потужний удар він переніс на бокс, де нокаутував своїх суперників 13 разів.

Заради справедливості слід сказати, що в боксі нідерландець поки не побив жодного серйозного суперника. Єдина не дострокова перемога була здобута в поєдинку проти Італо Переа розділеним рішенням суддів.

Спонг вже чемпіон у боксі, але по другорядних версіях. Він володіє поясами WBC Latino і WBO Latino в хевівейті.

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Цікаві факти

Одного разу мама Тайрона Спонга запитала у сина, перестав би він виходити на ринг, якщо б виграв в лотерею? Відповідь була такою: "Ні в якому разі, я продовжив би й ставав кращим".

До слова: Усик – феномен, його дебют у суперважкій вазі один з найбільш очікуваних, – промоутер

Спонг уже зустрічався з українцем, але в кікбоксингу. Чотирнадцять років тому Рене Літчко протримався проти Спонга 45 секунд, пропустивши удар правим боковим і не зумів піднятися.

Прогноз

Тайрон старший за Усика на два роки, пізніше дебютував у боксі й менший за габаритами. Останній факт став однією з причин критики промоутерів Усика, оскільки в суперважкій вазі всі суперники більші, аніж українець.

Промоутер Усика Олександр Красюк у соцмережах став на захист Спонга, заявивши, що він більш грізний суперник, аніж Карлос Такам. Саме з останнім Олександр мав битися до Спонга.

У світовому рейтингу WBO Спонг вище, ніж Ортіс, Такам, Паркер, Ковнацкі. Вище Спонга тільки Джошуа, Ф'юрі й Усик... так що Ваша "оцінка", м'яко кажучи, некомпетентна, вибачте...,

– написав Красюк.

Як й Олександр, Спонг проводить свої бої в різних країнах. Тому Чикаго не буде домівкою ні для Спонга, ні для Усика. Та, швидше за все, саме нідерландець більш впізнаваний у США.

На папері Усик очевидний фаворит: він виглядає швидшим, більш технічним і провів у боксі більше поєдинків (враховуючи кар’єру в любителях).

Перевага Спонга – потужний удар. Окрім того, у Тайрона немає такого довгого простою, як в Усика. Останній бій Олександр провів 10-го листопада 2018 року. Окрім того, українець був травмований.