Тайсон побив чоловіка у в'язниці: історія "Залізного Майка"

Легендарний американський боксер Майк Тайсон взяв участь у бійці у в'язниці. Колишній чемпіон світу вдарив іншого ув'язненого.

Історію про бійку у в'язниці Тайсон розповів в інтерв'ю для talkSPORT. За словами Майка, він тільки одного разу взяв участь у бійці.

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Хтось щось сказав, я просто підійшов і вдарив його. Ми були замкнені протягом довгого часу, це було щось дратівливе, тому я підійшов і вдарив,

– сказав Майк.

За словами Тайсона, ув'язнених закривали у камерах після інцидентів з ножовими пораненнями.

Нас закрили і ми навіть не могли піти в спортзал. Когось штрикнули ножем і нас закривали. Я відчував себе нещасним там,

– додав Тайсон.

Чому Тайсон потрапив до в'язниці

Майк Тайсон сидів у в'язниці з 1992 до 1995 року за зґвалтування. У 1992 він був засуджений до 6 років в'язниці, з яких відсидів тільки три.

У 1998 Тайсон був засуджений до 3,5 місяців позбавлення волі за побиття людей, які зіткнулися з його машиною.

У 2008 році Майк потрапив до в'язниці за вживання наркотиків і водіння автомобіля в стані наркотичного сп'яніння.

В юному віці боксер також відбував покарання у дитячих колоніях.

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