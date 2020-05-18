Тайсон побив чоловіка у в'язниці: історія "Залізного Майка"
Легендарний американський боксер Майк Тайсон взяв участь у бійці у в'язниці. Колишній чемпіон світу вдарив іншого ув'язненого.
Історію про бійку у в'язниці Тайсон розповів в інтерв'ю для talkSPORT. За словами Майка, він тільки одного разу взяв участь у бійці.
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Хтось щось сказав, я просто підійшов і вдарив його. Ми були замкнені протягом довгого часу, це було щось дратівливе, тому я підійшов і вдарив,
– сказав Майк.
За словами Тайсона, ув'язнених закривали у камерах після інцидентів з ножовими пораненнями.
Нас закрили і ми навіть не могли піти в спортзал. Когось штрикнули ножем і нас закривали. Я відчував себе нещасним там,
– додав Тайсон.
Чому Тайсон потрапив до в'язниці
- Майк Тайсон сидів у в'язниці з 1992 до 1995 року за зґвалтування. У 1992 він був засуджений до 6 років в'язниці, з яких відсидів тільки три.
- У 1998 Тайсон був засуджений до 3,5 місяців позбавлення волі за побиття людей, які зіткнулися з його машиною.
- У 2008 році Майк потрапив до в'язниці за вживання наркотиків і водіння автомобіля в стані наркотичного сп'яніння.
- В юному віці боксер також відбував покарання у дитячих колоніях.
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