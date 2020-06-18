Лідер "Шахтаря" Тайсон відкрито говорить про плани покинути донецький клуб. Бразильський футболіст хоче повернутися в "Інтернасьональ".

Тайсон заявив про готовність вести переговори з "Інтернасьоналем" про повернення у клуб. Про це повідомляє UOL.

До речі Лідер "Шахтаря" Тайсон має пропозиції від грандів Європи

Тайсон хоче повернутися у Бразилію

Футболіст зізнався, що днями отримав повідомлення від тренера бразильців.

Ми поспілкувалися. Почекаємо і побачимо, чим закінчиться ця історія. У мене ще півтора року контракту. Я сподіваюся, все вийде, як я хочу. Справа не в грошах, а в мені. Я хочу повернутися до своєї сім'ї,

– сказав бразилець.

Тайсон додав, що має намір провести переговори з керівництвом "Інтернасьонала" у грудні 2020 року.

"Подивимося, що ми можемо зробити", – сказав Тайсон.

Взимку він може укласти попередній контракт з іншим клубом і влітку піти вільним агентом.

Таким чином, "Шахтар" безкоштовно втратить футболіста, який коштує близько 10 мільйонів євро.

Тайсон відкрито говорить про свій перехід

32-річний гравець неодноразово натякав, що хоче повернутися в "Інтернасьоналі" у 2021 році. Його контракт з "Шахтарем" розрахований до 30 червня 2021 року.

Президент "Інтернасьонала" Марсело Медейрос заявляв, що футболіста чекають у Бразилії.

За його словами, Тайсон має пропозиції від топ-клубів Європи. Втім, Марсело не назвав потенційних покупців.

Тайсон – вихованець "Інтернасьонала".