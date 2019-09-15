Тайсон Ф'юрі із жахливим розсіченням здолав Валліна рішенням суддів: відео

787 Читать новость на русском
Тайсон Ф'юрі – Отто Валлін результат
Тайсон Ф'юрі – Отто Валлін результат / Фото з відкритих джерел

В Лас-Вегасі на T-Mobile Арені відбувся бій між британцем Тайсоном Ф'юрі і непереможеним до цього поєдинку шведом Отто Валліном.

Ф'юрі здобув перемогу завдяки одноголосним рішенням суддів – 118-110, 117-111, 116-112.

Читайте також: Хейні виграв у росіянина титул "тимчасового" чемпіона WBC та викликав на бій Ломаченка: відео

У третьому раунді Валліну вдалося непогано атакувати противника і зробити Ф'юрі розсічення над правою бровою. Голландець виглядав досить добре протягом ще двох – трьох раундів, поки був свіжий і рухливий.

Але починаючи з шостої трихвилинки Ф'юрі почав перехоплювати ініціативу і діяти у своїй манері. До 10 раунду Валлін повністю втомився і вже ледь тримався на ногах, правда і Тайсон особливо не рвався в бій, але помітно перебоксував свого опонента.

У 12 раунді Отто навіть намагався перейти в атаку і спробувати щось вичавити з останньої трихвилинки, але відсутність сил давала про себе знати.

Завдяки цій перемозі Тайсон Ф'юрі забезпечив собі місце в контрактному рематчі проти Деонтея Уайлдера. Цей бій повинен відбутися 22 лютого в Лас-Вегасі, але для участі в ньому Уайлдеру ще належить перемогти Луїса Ортіса 23 листопада.

Ф'юрі і Уайлдер вже зустрічалися 1 грудня 2018 року – тоді була зафіксована нічия.

Відео бою Тайсон Ф'юрі – Отто Валлін

 

blog_ava
Головні новини 14 вересня: Зеленський ветував Виборчий кодекс, що буде з виборами на Донбасі
сьогодні
2773
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Тайсон Ф'юрі
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Про корисне харчування: фільми, які варті перегляду
14 вересня 23:05 Про корисне харчування: фільми, які варті перегляду
739
"Карпати" здобули вольову перемогу над "Ворсклою" у дебютному матчі Санжара: відео
14 вересня 19:22 "Карпати" здобули вольову перемогу над "Ворсклою" у дебютному матчі Санжара: відео
531
Прем'єр-міністр України Гончарук запропонував інвесторам з Катару купити українські клуби
14 вересня 14:57 Прем'єр-міністр України Гончарук запропонував інвесторам з Катару купити українські клуби
1533
Український півзахисник забив неймовірний гол п'ятою в європейському чемпіонаті: відео
14 вересня 10:40 Український півзахисник забив неймовірний гол п'ятою в європейському чемпіонаті: відео
2801
Поважні причини: через що можна пропустити тренування?
13 вересня 22:01 Поважні причини: через що можна пропустити тренування?
799
Новини
Більше новин
Залиште відгук