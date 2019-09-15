Тайсон Ф'юрі із жахливим розсіченням здолав Валліна рішенням суддів: відео
В Лас-Вегасі на T-Mobile Арені відбувся бій між британцем Тайсоном Ф'юрі і непереможеним до цього поєдинку шведом Отто Валліном.
Ф'юрі здобув перемогу завдяки одноголосним рішенням суддів – 118-110, 117-111, 116-112.
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У третьому раунді Валліну вдалося непогано атакувати противника і зробити Ф'юрі розсічення над правою бровою. Голландець виглядав досить добре протягом ще двох – трьох раундів, поки був свіжий і рухливий.
Але починаючи з шостої трихвилинки Ф'юрі почав перехоплювати ініціативу і діяти у своїй манері. До 10 раунду Валлін повністю втомився і вже ледь тримався на ногах, правда і Тайсон особливо не рвався в бій, але помітно перебоксував свого опонента.
У 12 раунді Отто навіть намагався перейти в атаку і спробувати щось вичавити з останньої трихвилинки, але відсутність сил давала про себе знати.
Завдяки цій перемозі Тайсон Ф'юрі забезпечив собі місце в контрактному рематчі проти Деонтея Уайлдера. Цей бій повинен відбутися 22 лютого в Лас-Вегасі, але для участі в ньому Уайлдеру ще належить перемогти Луїса Ортіса 23 листопада.
Ф'юрі і Уайлдер вже зустрічалися 1 грудня 2018 року – тоді була зафіксована нічия.
Відео бою Тайсон Ф'юрі – Отто Валлін