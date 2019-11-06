Тайсон Ф'юрі кинув виклик Уайлдеру: Чекаю тебе в лютому – відео

Британський боксер Тайсон Ф'юрі звернувся до чемпіона світу за версію WBC Деонтея Уайлдера. Тайсон хоче провести бій проти американця вже в лютому 2020 року.

Виклик від Ф'юрі

Ф'юрі, який був чемпіоном світу за версіями IBF, WBA, WBO та IBO, записав відеозвернення до Уайлдера й опублікував його в інстаграмі.

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Агов, Уайлдер, не знаю, чому ти кажеш, що я тебе боюся. Якби я тебе боявся, то не розмазав би тебе в рингу у твій же країні, де мене, на жаль, обікрали, давши нічию. Давай вже вирішуй питання з Ортісом і я чекаю тебе в лютому, я завершу те, що почав в першому поєдинку,

– сказав Тайсон.

Тайсон – обов'язковий претендент на пояс WBC

Президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що в лютому 2020 року Деонтей Уайлдер захищатиме титул проти обов'язкового претендента Тайсона Ф'юрі. Точну дату й місце бою Сулейман не назвав.

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"Поєдинок володаря титулу Уайлдера проти Ф'юрі в лютому буде визнаний обов'язковим захистом 2020 року. Чемпіон WBC повинен буде провести наступний обов'язковий захист через рік.

Якщо Ділліана Вайта визнають невинним у вживанні допінгу, ми підтвердимо його статус тимчасового чемпіона і він отримає право побитися у лютому 2021 року проти чинного на той момент чемпіона.

Але його статус обов'язкового претендента і тимчасового чемпіона призупинено до тих пір, поки ситуація не проясниться", – сказав Сулейман у коментарі ютуб-канал Boxing Social.

До поєдинку з Ф'юрі Уайлдер проведе захист титулу проти Луїса Ортіса 23 листопада.

Перший бій між Ф'юрі та Уайлдером

Перша зустріч Уайлдер та Ф'юрі завершилася внічию. Тайсон Ф'юрі двічі побував у нокдауні й був близьким, щоб програти бій.

Але судді роздільним рішенням не змогли віддати перемогу кому-небудь із суперників. Тому пояс чемпіона WBC залишився у Деонтея.

Уайледр – Ф'юрі відеоогляд першого бою