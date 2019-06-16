Тайсон Ф'юрі переміг Томаса Шварца нокаутом у другому раунді та став чемпіоном: відео

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Тайсон Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі

Британський боксер Тайсон Ф'юрі не мав особливих проблем у бою проти німця Томаса Шварца. Арбітр бою вже у другому раунді був змушений його зупинити.

Це був бій за титул чемпіона світу у важкій вазі за версією WBO Inter-Continental. Ним володів Шварц, який здобув його весною 2017 року. Тож для німця поєдинок проти Ф'юрі став п'ятим захистом цього титулу. 

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"Циганський король" одразу кинувся бити суперника. І вже у другому раунді відправив того у нокдаун. Однак Шварц зумів піднятися. Та продовжити бій як слід не зумів. Ф'юрі після цього просто затис його у кутку і почав завдавати удар за ударом. Тож рефері зупинив бій достроково. Тайсон Ф'юрі переміг технічним нокаутом.

Після цього бою британець може претендувати на поєдинок проти Деонтея Уайлдера. Він володар поясу чемпіона світу у суперважкій вазі за версією WBC. Вони вже билися 1 грудня 2018 року. Тоді Ф'юрі двічі опинявся у нокдауні, але сам бій переможця не виявив. Тож Уайлдер залишився чемпіоном світу.

Відео нокауту Тайсона Ф'юрі у бою проти Томаса Шварца

 

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Теги: Спорт Бокс Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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