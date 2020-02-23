Тайсон Ф'юрі заспівав пісню про Уайлдера на вечірці після бою: відео
Британський боксер Тайсон Ф'юрі переміг американця Деонтей Уайлдера. Та завоював пояс чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC.
Нагадаємо: Ф'юрі технічним нокаутом переміг Уайлдера і став новим чемпіоном WBC: відео бою
Після бою Ф'юрі відправився святкувати в один з нічних клубів. Там він зі сцени заспівав пісню, яку сам і придумав.
There were 3 Bronze Bombers in the air
Then the Gypsy King from England shot one down
У небі було три "Бронзові бомбардувальники"
Але потім "Циганський король" з Англії збив їх
"Бронзовий бомбардувальник" – прізвисько Деонтея Уайлдера, а "Циганський король" – Тайсона Ф'юрі
До слова: Тайсон Ф'юрі – неймовірний чемпіон, життя якого двічі висіло на волосині
- Одразу після бою Ф'юрі заспівав пісню American Pie ще в ринзі.
- Під час бою Ф'юрі лизнув шию Уайлдера, на якій була кров.
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