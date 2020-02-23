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Тайсон Ф'юрі заспівав пісню про Уайлдера на вечірці після бою: відео

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Тайсон Ф'юрі / twitter.com/trboxing

Британський боксер Тайсон Ф'юрі переміг американця Деонтей Уайлдера. Та завоював пояс чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC.

Нагадаємо: Ф'юрі технічним нокаутом переміг Уайлдера і став новим чемпіоном WBC: відео бою

Після бою Ф'юрі відправився святкувати в один з нічних клубів. Там він зі сцени заспівав пісню, яку сам і придумав.

There were 3 Bronze Bombers in the air
Then the Gypsy King from England shot one down

У небі було три "Бронзові бомбардувальники"
Але потім "Циганський король" з Англії збив їх

"Бронзовий бомбардувальник" – прізвисько Деонтея Уайлдера, а "Циганський король" – Тайсона Ф'юрі

До слова: Тайсон Ф'юрі – неймовірний чемпіон, життя якого двічі висіло на волосині

 

 

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Деонтей Уайлдер Тайсон Ф'юрі Новини Спорту Спорт Бокс
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