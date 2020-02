Тайсон Ф'юрі заспівав пісню про Уайлдера на вечірці після бою: відео

Британський боксер Тайсон Ф'юрі переміг американця Деонтей Уайлдера. Та завоював пояс чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC.

Після бою Ф'юрі відправився святкувати в один з нічних клубів. Там він зі сцени заспівав пісню, яку сам і придумав.

There were 3 Bronze Bombers in the air

Then the Gypsy King from England shot one down



У небі було три "Бронзові бомбардувальники"

Але потім "Циганський король" з Англії збив їх

"Бронзовий бомбардувальник" – прізвисько Деонтея Уайлдера, а "Циганський король" – Тайсона Ф'юрі

Tyson Fury definitely enjoyed his victory over Deontay Wilder last night pic.twitter.com/xAvZT31Bx9 — ODDSbible (@ODDSbible) February 23, 2020