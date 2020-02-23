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Тайсон Ф'юрі спробував на смак кров Уайлдера, лизнувши його під час бою: відео

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Тайсон Ф'.рі облизує Деонтея Уайлдера / twitter.com/espn

Тайсон Ф'юрі здавна відрізнявся особливою поведінкою. Не обійшлося без дивних вчинків і під час бою проти Деонтея Уайлдера.

В одному з раундів, коли голова Уайлдера була залита кров'ю (йому робили губу та вухо), Ф'юрі зійшовся з ним в клінчі. І вирішив лизнути за шию свого суперника, спробувавши його кров. Цей момент потрапив у трансляцію бою.

До слова: Ф'юрі технічним нокаутом переміг Уайлдера і став новим чемпіоном WBC: відео бою

Дивіться відео як Ф'юрі лизнув Уайлдера, спробувавши його кров

Нагадаємо, що сам бій закінчився впевненою перемогою Ф'юрі технічним нокаутом в сьомому раунді. Він здобув титул чемпіона світу за версією WBC у важкій вазі. А після цього заспівав пісню в ринзі.

Нагадаємо, що український боксер Іван Редкач в бою проти Денні Гарсії в схожому епізоді вкусив свого суперника. Тоді Атлетична комісія штату Нью-Йорк покарала українського боксера, дискваліфікувавши його на рік, штрафом у 10 тисяч доларів та не виплативши йому гонорар за бій. Та згодом термін дискваліфікації скоротили, а гонорар (300 тисяч доларів) таки виплатили.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Деонтей Уайлдер Тайсон Ф'юрі Спорт Бокс
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