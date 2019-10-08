Тайсон Ф'юрі влаштував масову бійку в ринзі: його стримувало 20 людей (фото та відео)
Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі став запрошеною зіркою рестлінг-промоушену WWE. Там він зійшовся у бою проти Брауна Строумана.
Для того, щоб "підігріти інтерес" до вечора бою, Строуман та Ф'юрі влаштували перепалку перед тим. Словесною сутичкою розпочалася і їх "зустріч" в ринзі. Рестлер пригадав Ф'юрі його нокаути від Деонтея Уайлдера, а боксер спитав у нього за титули чемпіона світу.
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Фото: wwe.com
Однак лише словами бійці не обмежилися, і перейшли до рукопашного бою. При цьому обох бійців спочатку стримували охоронці, а потім й інші рестлери, яким "дісталося" від Ф'юрі.
Відео бою Тайсона Ф'юрі та Брауна Строумана
Переможцем цього "бою" вийшов Ф'юрі, який останнім залишився в рингу.
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