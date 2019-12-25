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Тайсон Ф'юрі взяв собі тренером Конора Макгрегора

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Тайсон Ф'юрі / Фото з відкритих джерел

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Тайсон Ф'юрі (29-0-1, 20 КО) прокоментував інформацію про те, що Конор Макгрегор (21-4) буде допомагати йому підготуватися до ММА.

Наразі Ф'юрі готується до повторного бою з американським чемпіоном світу за версією WBC Деонтеєм Уайлдером. Слова боксера наводить портал Boxing Scene.

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Думаю, що Конор – фантастичний воїн. Він сам запропонував мені тренуватися разом, якщо я колись захочу перейти в ММА. Ви знаєте якогось краще тренера, ніж Конор? Я з великим нетерпінням чекаю тренування з ним. Ми збираємося всі спланувати, і незабаром я буду в Дубліні. Я обов'язково буду тренуватися з ним. Минулого тижня я тренувався з ММА з Дарреном Тіллі в Ліверпулі. Я дійсно насолоджуюся новими викликами,
– сказав Тайсон.

Перший бій між Уайлдером та Ф'юрі
Як відомо, перша зустріч в рингу між Уайлдером та Ф'юрі завершилася внічию. Хоча Тайсон Ф'юрі двічі побував у нокдауні й був близьким, щоб програти бій. Судді роздільним рішенням не змогли віддати перемогу кому-небудь із суперників. Тому пояс чемпіона WBC залишився у Деонтея.

Нагадаємо, що обов'язковою умовою для повторної зустрічі Ф'юрі і Уайлдера в рингу були перемоги обох боксерів в проміжних боях. Так, американець захистив свій титул в боях з Домініком Бризілом і Луїсом Ортісом, а британець переміг німця Тома Шварца і шведа Отто Валліна.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Бокс Деонтей Уайлдер Тайсон Ф'юрі Конор МакГрегор
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