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Тайсон Ф'юрі зробив неочікувану заяву про Усика

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Тайсон Ф'юрі / independent.co.uk

Британський боксер Тайсон Ф'юрі поділився думкою про Олександра Усика. Тайсон все ще вважає, що Олександру не вистачає габаритів для суперважкої ваги, але він впевнений, що українець може здивувати.

В інтерв'ю boxing news24 Тайсон Ф'юрі назвав Олександра Усика технічним боксером.

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Усик здатний на що завгодно в суперважкому дивізіоні. Він хороший лівша, дуже технічний боксер. Єдиний його недолік – габарити. У сьогоднішній суперважкій вазі боксери досить масивні. Але часом розмір не грає ролі, якщо знати, як правильно його використовувати,
– сказав Ф'юрі.

Також Ф'юрі раніше розповів, що не планує битися з Усиком, оскільки на поєдинку з українцем не вдасться заробити солідний гонорар.

За словами Ф'юрі, він не змінить свою думку, навіть якщо Усик переможе чемпіона світу Ентоні Джошуа.

Статистика Ф'юрі30 боїв, 29 перемог, 20 нокаутів, 1 нічия

  • Наступний бій Тайсон Ф'юрі проведе 22 лютого проти чемпіона світу за версією WBC Деонтея Уайледра.
  • Це буде другий поєдинок Уайлдера та Ф'юрі. Перша зустріч завершилася нічиєю, хоча британець побував у нокдауні.
  • Олександр Усик дав свій прогноз на реванш. Українець переконаний, що Тайсон Ф'юрі виграє поєдинок.
  • Натомість Усик свій наступний бій проведе навесні. Українець може зустрітися з Дереком Чісорою.
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Автор: Михайло Гема
Теги: Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Спорт Бокс
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