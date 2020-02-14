Тайсон Ф'юрі зробив неочікувану заяву про Усика
Британський боксер Тайсон Ф'юрі поділився думкою про Олександра Усика. Тайсон все ще вважає, що Олександру не вистачає габаритів для суперважкої ваги, але він впевнений, що українець може здивувати.
В інтерв'ю boxing news24 Тайсон Ф'юрі назвав Олександра Усика технічним боксером.
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Усик здатний на що завгодно в суперважкому дивізіоні. Він хороший лівша, дуже технічний боксер. Єдиний його недолік – габарити. У сьогоднішній суперважкій вазі боксери досить масивні. Але часом розмір не грає ролі, якщо знати, як правильно його використовувати,
– сказав Ф'юрі.
Також Ф'юрі раніше розповів, що не планує битися з Усиком, оскільки на поєдинку з українцем не вдасться заробити солідний гонорар.
За словами Ф'юрі, він не змінить свою думку, навіть якщо Усик переможе чемпіона світу Ентоні Джошуа.
Статистика Ф'юрі: 30 боїв, 29 перемог, 20 нокаутів, 1 нічия
- Наступний бій Тайсон Ф'юрі проведе 22 лютого проти чемпіона світу за версією WBC Деонтея Уайледра.
- Це буде другий поєдинок Уайлдера та Ф'юрі. Перша зустріч завершилася нічиєю, хоча британець побував у нокдауні.
- Олександр Усик дав свій прогноз на реванш. Українець переконаний, що Тайсон Ф'юрі виграє поєдинок.
- Натомість Усик свій наступний бій проведе навесні. Українець може зустрітися з Дереком Чісорою.