Тайсон гостро відповів полякам: Ви нічого не тямите в трагедіях, ви не були в рабстві 250 років

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Майк Тайсон
Майк Тайсон / twitter.com

Легендарний в минулому американський боксер Майк Тайсон в рамках рекламної кампанії енергетичного напою побував в туристичних місцях Польщі, пов'язаних з Голокостом і Варшавським повстанням. На одній з прес-конференції Майк досить гостро відповів на запитання.

У Майка запитали, чи не вважає він неправильним використання місць трагедій в комерційних цілях.

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Запитання неабияк розлютило Тайсона, який відповів гостро, заявивши, що поляки нічого не тямлять у трагедіях.

Ви, поляки, ні чорта не розумієте в трагедіях, в порівнянні з тим, що трапилося з темношкірими в Америці. Нікого з вас не тримали в рабстві 250 років!

Ніхто не ґвалтував вас, вашу матір, сестру, брата, дивлячись вам в очі, перш ніж вбити. Ніхто з вами цього не робив. Те, що трапилося з вами, було дуже погано. Але хто знає про повстання більше, ніж темношкірі люди?,
– сказав Тайсон.

Рабство у США – система рабовласництва і використання праці рабів, що існувала в британських американських колоніях і США в 1619-1865 роках. Більшість рабів були темношкірими, насильно вивезеними з місць проживання в Африці, і їх нащадками. Президент Авраам Лінкольн підписав про скасування рабства на території США в 1862 році, що було підкріплено прокламації про звільнення рабів 1863 року.

Однак південні штати це не визнали, тому до закінчення громадянської війни в 1865 році скасування рабства не вступила в дію де факто. Остаточно це було задекларовано 13-й поправкою до Конституції США від 1 лютого 1885 року, однак чверть штатів її не ратифікувала. Останнім це зробив Міссісіпі у 2013 році.

Голокост – це не менш жахлива сторінка в історії людства. Це переслідування і масове знищення євреїв і ромів у Німеччині під час Другої світової війни. Основне джерело статистичних даних про Катастрофу європейського єврейства — порівняння передвоєнних переписів населення з післявоєнними переписами й оцінками. За оцінками "Енциклопедії Голокосту" (видана музеєм Яд-Вашем), загинуло до 3 мільйонів польських євреїв, 1,2 мільйона радянських євреїв.

Аушвіц-Біркенау – один із найбільших концтаборів, що існував з кінця травня 1940 до кінця 1949 року біля міста Освенцима (Польща). Сучасні історики вважають, що в Аушвіці було знищено від 1,1 до 1,6 мільйона осіб, значну частину з яких становили євреї.

Варшавське повстання – повстання проти Третього рейху у Варшаві з 1 серпня по 2 жовтня 1944 року, організоване командуванням Армії Крайової (АК) і представництвом польського уряду у вигнанні. Точна кількість жертв повстання залишається невідомою, вважається, що близько 16 000 учасників польського опору загинуло і близько 6000 було важко поранено.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Голокост
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