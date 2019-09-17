Тайсон готується до гри з "Манчестер Сіті" у захисному шоломі: фото

Донецький "Шахтар" провів тренування напередодні старту в Лізі чемпіонів проти "Манчестер Сіті". Разом з командою до поєдинку з англійцями готується лідер команди Тайсон.

Тайсон отримав моторошну травму у матчі проти "Зорі". В ігровому моменті він впав на газон, після чого голову бразильця коліном зачепив одноклубник Ісмаїлі. На полі у нього почався приступ, і його забрали медики.

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Вже після матчу гравець записав відеозвернення до своїх уболівальників. Він повідомив, що з ним все добре. Він вже тренується з основою. І планує зіграти у матчі проти "МанСіті".

"Шахтар" опублікував фотографії з тренування, де Тайсон займався у спеціальному шоломі. Ймовірно, що бразилець на гру з "Манчестер Сіті" вийде із захисним елементом на голові.

Журналіст Ігор Циганик повідомив, що Тайсон готовий зіграти в першому матчі Ліги чемпіонів.

Поєдинок "Шахтар" – "Манчестер Сіті" відбудеться 18-го вересня у Харкові на ОСК "Металіст". Початок гри о 22:00.