Тайсон отримав покарання за нецензурний жест на матчі "Шахтар" – "Динамо"

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Тайсон / shakhtar.com

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ прийняв рішення по матчу 14-го туру УПЛ між "Шахтарем" і "Динамо". Під час цього поєдинку футболіст "Шахтаря" Тайсон отримав пряме вилучення за нецензурний жест. Саме цей епізод розглядав КДК УАФ.

За інформацією Тribuna.com, Тайсон за показаний середній палець вболівальникам "Динамо" отримав дискваліфікацію на один матч. Також бразилець покараний двома матчами умовно.

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Наразі ні сайт УАФ, ні "Шахтаря" не повідомляє про дискваліфікацію Тайсона.

Відео нецензурного жесту Тайсона (відео також доступне за посиланням)

Натомість видання не повідомляє про рішення КДК щодо дій вболівальників "Динамо" на гостьовому секторі стадіону ОСК "Металіст", в яких простежуються прояви расизму (імітація мавпячого ухання).

Що сталося на матчі? Матч відбувся 10 листопада. Гру довелося перервати через расистські вигуки з трибун. Обидва гравці "Шахтаря" Тайсон і Дентіньйо покидали поле зі сльозами. Після гри обидва клуби виступили з офіційними заявами, засудивши расизм.

Також "Динамо" попросило, щоб було проведено розслідування і не засуджувати наперед вболівальників команди. Поліція ж розпочала розслідування цього випадку.

Також стало відомо, що голкіпер "Карпат" Олег Кудрик отримав таке ж покарання за такий же жест у матчі з "Маріуполем". Кудрик отримав пряму червону картку після фінального свистка.

"Карпати" повідомляють, що воротар дискваліфікований на один матч та два умовно.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Шахтар Динамо
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