Тайсон побив сімох повій в готелі: боксер був під дією наркотиків

Колишній чемпіон світу Майк Тайсон у 2009 році побив сімох повій у готельному номері. Видатний американський боксер був під дією наркотиків.

Як повідомляє The Sun, через параною Тайсон вирішив, що дівчата хочуть його пограбувати. Боксер вирішив їх побити.

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"Лежачи в готелі, я намагався ніколи не бути один – навіть якщо це повія або собака. Було дійсно темно. Я у своєму люксі з сімома жінками, у мене був морфій, кокаїн, марихуана, Хеннессі і препарат типу Віагри.

Через речовини мене наздогнала параноя, я досяг самого дна, вирішивши що ті дівчата хочуть мене пограбувати і підставити. Я почав їх бити. Я був у темряві. В цьому була причина, я не хотів віддавати їм ні частинки моєї душі.

Це мій диявол, ось він я – закритий і самотній. Не було нікого, щоб сказати, що я перегинаю палицю. Це – диявол, і він переміг. Я викинув їх усіх. Це найгірше, що я робив", – розповів Тайсон.

Боксер заявив, що вирішив більше ніколи не вживати кокаїн.

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Що відомо про Майка Тайсона?

За професійну кар'єру боксера провів 58 боїв і здобув 50 перемог (44 – нокаутом), за що отримав прізвисько "Залізний Майк". Ще шість разів він програвав, а два бої отримали статус "не відбулися".

Найбільш відомі його поразки – двічі проти Евандера Холіфілда (в першому втрата чемпіонського поясу WBA, в реванші – дискваліфікація Тайсона за те, що він відкусив шматок вуха суперника).

Також проти Джеймса Дугласа в Токіо. Тоді Тайсон втратив титули WBC, WBA та IBF. Цей бій вважається одним з найбільших апсетів в історії боксу.

Останній бій провів 11 червня 2005 року, програвши Кевіну МакБрайту. Тайсону на той час було 38 років та 11 місяців.

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