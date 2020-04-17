Тайсон покине "Шахтар": футболіст назвав новий клуб і дату переходу
Бразильський легіонер "Шахтаря" Тайсон вкотре заговорив про зміну клубу. Лідер донецької команди прагне повернутися у Бразилію.
Тайсон у прямому ефірі в інстаграмі згадав тему можливого переходу у свій колишній клуб "Інтернасьонал", інформує Revista Colorada.
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"Дай боже, буду в "Інтернасьоналі" у 2021 році, – сказав Тайсон.
На початку квітня Тайсон у прямому ефірі з гравцем бразильського "Інтернасьонала" Андресом Д'Алессандро розповів про бажання повернутися до Бразилії.
Він заявив, що скоро здійснить свою мрію та повернеться у Бразилію, щоб зіграти з Д'Алессандро в одній команді.
Контракт Тайсона з "Шахтарем" розрахований до 30 червня 2021 року. Тайсон – вихованець "Інтернасьонала". З цього клубу він у 2010 році перейшов у "Металіст", а згодом у "Шахтар".
За інформацією ЗМІ, "Інтернасьонал" хотів підписати Тайсона взимку. Також гравця у 2019 році прагнула придбати італійська "Рома".
Проте "Шахтар" вимагав від італійського клубу надто велику суму.
Наприкінці 2019 року Тайсон вдався до демаршу. Бразилець не хотів залишатися у донецькому клубі.
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