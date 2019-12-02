Тайсон став найкращим футболістом України 2019 року

У понеділок, 2 грудня, на НСК "Олімпійський" відбулася церемонія нагородження "Футбольні зірки України-2019". У рамках заходу було визначено найкращого футболіста 2019 року.

Найкращим футболістом 2019 року став гравець донецького "Шахтаря" Тайсон.

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Він виявився кращим за партнера по команді Марлоса, а також випередив у голосуванні лідера київського "Динамо" Віктора Циганкова.

У минулому сезоні Тайсон разом з "Шахтарем" оформив так званий "золотий дубль". Як відомо, "гірники" виграли національну першість та Кубок України.

Усього на рахунку бразильця у минулому сезоні 35 матчів, 6 голів та 15 результативних передач.