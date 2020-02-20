Тайсон вийшов на розминку перед матчем з "Бенфікою" у футболці загиблого Кобі Браянта: фото

Півзахисник "Шахтаря" Тайсон вшанував пам'ять трагічно загиблого баскетболіста Кобі Браянта.

Тайсон вийшов на тренування перед матчем Ліги Європи з "Бенфікою" у футболці з номером знаменитого гравця НБА Кобі Браянта (24), який загинув в результаті авіакатастрофи. Крім номера 24 на помаранчевій футболці написано прізвище Браянт.

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Тайсон вшанував пам'ять Кобі Браянта / Фото: ФК "Шахтар"

Нагадаємо, 20 лютого, в Харкові на ОСК "Металіст" проходить перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи "Шахтар" – "Бенфіка". Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

Що відомо про смерть Кобі Браянта