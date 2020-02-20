Тайсон вийшов на розминку перед матчем з "Бенфікою" у футболці загиблого Кобі Браянта: фото
Півзахисник "Шахтаря" Тайсон вшанував пам'ять трагічно загиблого баскетболіста Кобі Браянта.
Тайсон вийшов на тренування перед матчем Ліги Європи з "Бенфікою" у футболці з номером знаменитого гравця НБА Кобі Браянта (24), який загинув в результаті авіакатастрофи. Крім номера 24 на помаранчевій футболці написано прізвище Браянт.
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Тайсон вшанував пам'ять Кобі Браянта / Фото: ФК "Шахтар"
Нагадаємо, 20 лютого, в Харкові на ОСК "Металіст" проходить перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи "Шахтар" – "Бенфіка". Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.
Що відомо про смерть Кобі Браянта
- Кобі Браянт загинув у авіакатастрофі. Інцидент стався неподалік Лос-Анджелеса, а саме поблизу міста Калабасас уранці 26 січня за місцевим часом.
- Усі дев'ять осіб, які перебували на борту авіасудна, загинули. Серед них і його 13-річна донька Джіанна. Крім того, на борту перебувала її партнерка у баскетбольній команді Алісса Альтобеллі, її батько Джон (тренер із бейсболу) та мати Керрі. Не вижив і пілот гелікоптера.
- Катастрофа сталася на 25 хвилині польоту, перед цим на висоті 500 метрів з машиною втратили зв'язок.
- Згодом стало відомо, що вертоліт Sikorsky S-76 близько хвилини падав на високій швидкості, перш ніж розбитися.
- У день загибелі Браянта всі матчі розпочиналися із хвилини мовчання. Деякі баскетболісти не розігрували м'яч протягом 24 секунд. Саме під цим номером виступав Браянт за "Лейкерс".
- У останньому твіті Браянт привітав ЛеБрона Джеймса, який побив його рекорд у НБА. Сам ЛеБрон розплакався, коли дізнався про його загибель.
- Журнал Time присвятив обкладинку загиблому Кобі Браянту. А по всьому Лос-Анджелесу з'являються графіті на його честь.
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