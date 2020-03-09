Тайсон: Я спав з тигрицею, вона роздерла мені руку

Легендарний американський боксер Майк Тайсон розповів про тигрицю Кенію. Тигриця була домашньою твариною боксера протягом 16 років.

Тайсон розповів ютуб-каналу GQ Russia, що був дуже прив'язаний до тигриці. Її вага складала близько 250 кілограмів.

"У мене був домашній тигр. Її звали Кенія і вона важила близько 250 кілограмів. Я був дуже прив'язаний до неї", – сказав Майк.

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Я оберігав її, спав з нею, тримав у моїй кімнаті. Вона залишалася зі мною близько 16 років. Масивний монстр, ви не можете уявити собі її розміри. Вона стала дуже старою, втратила зір, вивихнула стегно. І плюс роздерла мені всю руку,

– сказав Тайсон.

Відео інтерв'ю Тайсона

Тайсон завів тигра після виходу з в'язниці. Зазначимо, що ціна одного бенгальського тигра близько 70 тисяч доларів.

Можливо, Майк отримав дику тварину як подарунок.

За інформацією ЗМІ, Тайсон витрачав 1500 доларів в тиждень на утримання тигриці.

Що відомо про Тайсона?Американець був абсолютним чемпіоном у важкій вазі і наймолодшим боксером, який здобув чемпіонські звання за версіями WBC, WBA і IBF.



Протягом усієї боксерської кар'єри Тайсон вирізнявся жорстоким стилем і такою ж поведінкою. Він був першим важковаговиком, який володів поясами WBC, WBA і IBF одночасно.