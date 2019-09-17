Тайсон записав звернення до вболівальників, де розповів про свою травму: відео

Півзахисник донецького "Шахтаря" Тайсон отримав моторошну травму у матчі проти "Зорі". Вже після матчу гравець записав відеозвернення до своїх уболівальників.

Нагадаємо, Тайсон в ігровому моменті впав на газон, після чого головою зіштовхнувся з коліном свого одноклубника Ісмаілі. На полі у нього почався приступ, і його забрали медики.

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Дивіться відео травми Тайсона у матчі проти "Шахтаря"

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Після матчу лікар "Шахтаря" прокоментував стан Тайсона. За його словами, у гравця "стабільний стан після струсу головного мозку. Його життю нічого не загрожує". Однак участь футболіста у грі проти "Манчестер Сіті" у середу, 18 вересня, під питанням.

Сам гравець після цього записав відеозвернення. Він повідомив, що з ним все добре. Він вже тренується з основою. І планує зіграти у матчі проти "МанСіті".