Тайсон заявив, що не планує залишатися в "Шахтарі" та назвав клуб, куди перейде безкоштовно

Півзахисник та капітан донецького "Шахтаря" Тайсон вирішив зробити демарш. Бразилець не хоче залишатися в донецькому клубі.

Тайсон зараз відправився до Бразилії, де проводить свою відпустку. Там журналісти у нього і спитали про його майбутнє.

"Я не буду зараз говорити про повернення в "Інтернасьонал". Якщо я не перейду, то буду потім винен. У мене залишився тільки один рік контракту з "Шахтарем", я не буду його продовжувати. Єдина бразильська команда, в якій я буду грати – "Інтернасьонал". Я не знаю, чи буде цей клуб як і раніше хотіти підписати мене. Якщо президент захоче, то я підпишу попередній контракт", – сказав Тайсон.

Taison admite que caso o Inter demonstre interesse em assinar um pré-contrato ano que vem ele assinaria. pic.twitter.com/d9RXCfIucH — O Bairrista (@O_Bairrista) December 21, 2019

У Тайсона контракт з "Шахтарем" діє до липня 2021 року. Однак вже в січні 2021 року бразилець може підписати попередній контракт з будь-яким клубом та перейти туди безкоштовно влітку.

Нагадаємо, наприкінці 2019 року навколо Тайсона та "Шахтаря" виникло чимало скандалів. Спочатку гравець отримав червону картку у матчі проти "Динамо". Він показав непристойний жест вболівальникам та вибив м'яч на трибуни. Сам матч переривали через расистські вигуки з трибун в бік футболіста, він зі сльозами на очах покидав поле. Букмекери навіть почали приймати ставки, чи покине Тайсон "Шахтар" через расистський скандал.

До слова: Відео расистського скандалу та червоної картки Тайсона у матчі "Шахтар" – "Динамо"

Вже після цього в передостанньому матчі чемпіонату України проти "Олімпіка" Тайсон отримав жовту картку в компенсований арбітром час через те, що відкинув м'яч. Це попередження для гравця стало четвертим у сезоні, тож футболіст пропускав наступний матч в УПЛ – важливу гру проти "Зорі". Через це він отримав порцію критики від іншого гравця "Шахтаря" Тараса Степаненка. Однак сам Тайсон не промовчав і відповів на це.