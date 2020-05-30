Компанія Boston Boxing Promotions запропонувала 1,1 мільйона доларів Майку Тайсону для реваншу з Пітером Макнілі. Поєдинок планується провести в Медфілде, штат Массачусетс.

Ініціатором бою виступає компанія Boston Boxing Promotions. Про це повідомляє Boxing Scene.

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Тайсон – Макнілі: бій у 1995 році

Тайсон бився з Макнілі в 1995 році після 4-річної перерви. Майк двічі відправив Пітера в нокдаун в першому раунді. Бій закінчився на 89 секунді, коли кутовий Макнілі викинув рушник.

Тайсон – Макнілі відео бою

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