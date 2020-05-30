Тайсону пропонують шалену суму за повторення бою 1995 року
Компанія Boston Boxing Promotions запропонувала 1,1 мільйона доларів Майку Тайсону для реваншу з Пітером Макнілі. Поєдинок планується провести в Медфілде, штат Массачусетс.
Ініціатором бою виступає компанія Boston Boxing Promotions. Про це повідомляє Boxing Scene.
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Тайсон – Макнілі: бій у 1995 році
Тайсон бився з Макнілі в 1995 році після 4-річної перерви. Майк двічі відправив Пітера в нокдаун в першому раунді. Бій закінчився на 89 секунді, коли кутовий Макнілі викинув рушник.
Тайсон – Макнілі відео бою
Тайсон повертається у бокс: головне
- Легендарний ексчемпіон світу в суперважкій вазі планує повернутися у бокс не для професійних боїв. За словами Тайсона, гонорари за бої підуть на благодійність.
- Він вже відновив тренування та демонструє пристойну форму.
- Повідомлялося, що Тайсон може провести бій з американцем Евандером Холіфілдом.
- За іншою інформацією, суперником Тайсона стане американець Шеннон Бріггс.
- Президент WBC Маурісіо Сулейман обіцяє включити Тайсона у рейтинг своєї організації, щоб Майк зміг провести бій.