Тайсону Ф'юрі загрожує 8 років дискваліфікації

Тайсону Ф'юрі і його брату Х'юї загрожує тривала дискваліфікація. Показання фермера Мартіна Керфута про те, що Тайсон пропонував йому 30 тисяч доларів для прикриття вживання допінгу, зацікавили Британське антидопінгове агентство (UKAD).

Британське видання Daily Mail повідомляє, що UKAD розгляне свідчення фермера Керфута і буде розслідувати справу братів Ф'юрі про приховування вживання допінгу.

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Фермер з графства Ланкашир (Англія) Мартін Керфут повідомив, що представник Тайсона пропонував йому 30 тисяч доларів за те, щоб він дав неправдиві свідчення про провалений боксером допінг-тест у 2015 році.

Daily Mail пише, що якщо UKAD доведе провину братів Ф'юрі, то кожен з них може отримати дискваліфікацію на вісім років.

Що відомо про допінг Тайсона Ф'юрі?

24 червня 2016 року братам Ф'юрі були пред'явлені звинувачення у вживанні забороненого препарату – анаболічного стероїду нандролона.

Усе це відбувалося на тлі організації реваншу між Тайсоном та українським боксером Володимиром Кличком.

У відповідь на це Ф'юрі подав до суду на антидопінгове агентство UKAD за поширення неправдивої інформації. UKAD своєю чергою зробило публічну заяву, підтвердивши підозри про порушення Ф'юрі антидопінгових правил.

Пізніше UKAD зняло тимчасову дискваліфікацію з Тайсона Ф'юрі.

У кінці вересня 2016 року стало відомо, що в допінг-пробі Тайсона Ф'юрі від 22 вересня були знайдені сліди кокаїну.

Після цього Британська боксерська рада (BBBofC) прийняла рішення відкликати боксерську ліцензію у Тайсона. Ф'юрі повернувся у ринг влітку 2018 року.

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