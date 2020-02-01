Телеканал "Футбол 3" розпочав мовлення
Новий спортивний телеканал "Футбол 3" з 1 лютого 2020 року розпочав свою роботу.
У прямому ефірі телеканалу "Футбол 3" 1 лютого покажуть чотири матчі.
До слова: Канали "Футбол 1" та "Футбол 2" зникнуть з кабельних мереж в Україні: де їх дивитися
В 16:25 покажуть зустріч Бундесліги "Хоффенхайм" – "Байєр".
О 18:55 стартує трансляція матчу чемпіонату Бельгії "Генк" – "Шарлеруа".
В 20:55 – чемпіонат Франції "Нім" – "Монако".
О 22:50 транслюватиметься матч чемпіонату Аргентини "Індепендьєнте" – "Росаріо Сентраль".
Спорт24 писав, що "Футбол 1/2/3" транслюватимуть чемпіонат Нідерландів, Аргентини і Кубок Бразилії. Перший матч чемпіонату Нідерландів буде показаний вже в неділю, 2 лютого. Центральна зустріч 21-го туру "Аякс" – ПСВ транслюватиметься в прямому ефірі на телеканалі "Футбол 3".