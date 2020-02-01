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Телеканал "Футбол 3" розпочав мовлення

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Телеканал "Футбол 3"

Новий спортивний телеканал "Футбол 3" з 1 лютого 2020 року розпочав свою роботу.

У прямому ефірі телеканалу "Футбол 3" 1 лютого покажуть чотири матчі.

До слова: Канали "Футбол 1" та "Футбол 2" зникнуть з кабельних мереж в Україні: де їх дивитися

В 16:25 покажуть зустріч Бундесліги "Хоффенхайм" – "Байєр".

О 18:55 стартує трансляція матчу чемпіонату Бельгії "Генк" – "Шарлеруа".

В 20:55 – чемпіонат Франції "Нім" – "Монако".

О 22:50 транслюватиметься матч чемпіонату Аргентини "Індепендьєнте" – "Росаріо Сентраль".

Спорт24 писав, що "Футбол 1/2/3" транслюватимуть чемпіонат Нідерландів, Аргентини і Кубок Бразилії. Перший матч чемпіонату Нідерландів буде показаний вже в неділю, 2 лютого. Центральна зустріч 21-го туру "Аякс" – ПСВ транслюватиметься в прямому ефірі на телеканалі "Футбол 3".

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол
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