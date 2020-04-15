Телеканал "Шахтаря" розпочав мовлення у тестовому режимі
У середу, 15 квітня, донецький "Шахтар" запустив клубний телеканал FCSD.
Канал розпочав мовлення о 14:00 та доступний користувачам Oll.tv і "Воля TV".
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Першим був показаний в записі фінал Кубка УЄФА 2009 року проти "Вердера".
Це перший клубний телеканал в Україні. Мовлення буде цілодобовим, транслюватимуть матчі "Шахтаря", в тому числі, архівні. Також будуть інтерв'ю з гравцями, репортажі про команду і післяматчева аналітика.
Планується, що пізніше FCSD буде доступний в мережах кабельних операторів, IPTV і OTT-провайдерів. Також канал буде поширювати контент на офіційний сайт "Шахтаря".
Канал планує отримувати гроші від провайдерів, а також за рахунок підписок та спонсорів.
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