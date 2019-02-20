Телеканали "Футбол 1/2" не транслюватимуть АПЛ з наступного сезону: з'явилася альтернатива

Телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2" не будуть показувати матчі АПЛ з сезону 2019/20, права викупив інший холдинг.

Права на новий трирічний цикл на території України купила компанія Setanta, що не веде мовлення в Україні, але планує запуститися до нового сезону, повідомляє SportArena.

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Setanta буде працювати українською мовою, але коментатори поки невідомі. Також невідомо, що буде транслювати Setanta крім АПЛ.

Канали "Футбол 1" та "Футбол 2" мали права на трансляцію матчів англійського чемпіонату, починаючи з сезону 2010/11, придбавши їх восени 2010 року. Перед цим поєдинки АПЛ можна було переглянути на каналах "Спорт 1" та "Спорт 2".

На каналах "Футбол" залишаться матчі Ліги чемпіонів, Ліги Європи, Серії А. Швидше за все, вони продовжать показувати УПЛ, яка продаватиметься єдиним пулом.

Що таке Setanta?

Setanta працює на російській мові на деякі пострадянські країни з 2012-го. Раніше мовлення велося з Дубліна, а з осені 2018 року із Києва. Раніше в компанії працював український коментатор Дмитро Джулай.

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