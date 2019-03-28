Телеканали "Футбол 1/2" транслюватимуть європейську лігу замість АПЛ

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Руслан Маліновський
Руслан Маліновський / twitter.com

В Україні транслюватимуть поєдинки чемпіонату Бельгії з футболу. Телеканал "Футбол" придбав права на трансляцію матчів ліги Жупіле.

Матчі чемпіонату Бельгії транслюватимуться вже в найближчі вихідні, повідомляє Sport Arena.

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Телеканали "Футбол 1/Футбол 2"  транслюють матчі чемпіонату України, англійської Прем'єр-ліги, італійської Серії А, а також поєдинки Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Крім того, канал показує зустрічі збірної України. Однак компанія Setanta купила права на показ матчів англійської Прем'єр-ліги, тому з наступного сезону цю лігу не транслюватимуть на каналах "Футбол 1/2".

Зазначимо, що в бельгійському чемпіонаті виступає велика кількість українських футболістів. Руслан Маліновський грає за "Генк", Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун виступають за "Гент", Євген Макаренко – за "Андерлехт", Андрій Бацула є гравцем "Кортрейка", а Єгор Назарин представляє "Антверпен".

У чемпіонаті Бельгії на цей момент закінчився перший етап, переможцем якого став "Генк". У чемпіонський раунд також потрапили "Андерлехт", "Антверпен", "Брюгге", "Гент" і "Стандард".

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
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