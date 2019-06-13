Телеканали "Футбол 1/2" запропонували УПЛ космічні гроші за телеправа на 3 роки

Телеканали "Футбол 1/2" готові платити за показ усіх матчів УПЛ 5,6 мільйонів євро за сезон.

На засіданні УПЛ телетранслятор озвучив цифру в 450 млн гривень за три сезони і був готовий показувати всі матчі УПЛ, повідомляє Tribuna.com.ua.

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Цю пропозицію не підтримали "Динамо", "Зоря" і "Дніпро-1". Пізніше свій голос відкликав представник "Десни".

На даний момент немає ясності, як будуть розвиватися події з передачею телевізійних прав на трансляцію. Формально ці права з нового сезону належать організації УПЛ, але договір з телеканалами "Футбол 1/2" за їх пропозицією не підписаний. А керівництво "Динамо" і "Зорі" заявляє, що у них існують домовленості з іншими трансляторами.

Нагадаємо, телеканали "Футбол 1/2" єдині взяли участь в тендері УПЛ, але спочатку вони планували викупити лише два з трьох основних пакетів на показ матчів. Медіагрупа "1+1" в тендері участі не брала.

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