Телеведуча назвала "Лейкерс" расистським словом, розповідаючи про загибель Браянта – відео

Телеведуча каналу MSNBC Алісон Морріс, як здалося багатьом, назвала "Лейкерс" расистським словом, розповідаючи про загибель Кобі Браянта і ще восьми осіб в авіакатастрофі.

Оголошуючи новину про смерть Кобі Браянта, ведуча в прямому ефірі сказала, що баскетболіст грав у клубі "Лос-Анджелес Ніггерс" ("Los Angeles Niggers") замість "Лос-Анджелес Лейкерс" ("Los Angeles Lakers").

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На записі чутно, як ведуча Алісон Морріс вимовляє "Los Angeles Niggers", а потім швидко схоплюється і вимовляє вже вірна назва клубу. При цьому звук [g] в слові "niggers" пролунав м'якше, ніж потрібно.

Ляп телеведучої викликав бурхливу дискусію серед шанувальників загиблого п'ятикратного чемпіона НБА (NBA). При цьому частина користувачів мережі схилилася до версії, що це була технічна помилка. Інша ж запідозрила репортера в расизмі.

Морріс пізніше написала у Twitter, що випадково об'єднала назви "Нікс" і "Лейкерс", сказавши "Нейкерс". На сайті Change.org з'явилася петиція з вимогою звільнити ведучу.

Що відомо про загибель Кобі Браянта

Авіакатастрофа сталася неподалік Лос-Анджелеса, а саме поблизу міста Калабас уранці 26 січня за місцевим часом. За даними влади Калабаса, гелікоптер зазнав катастрофи над віддаленим полем. Серед людей, хто перебував на землі, ніхто не постраждав.

ЗМІ пишуть, що катастрофа сталася на 25 хвилині польоту, перед цим на висоті 500 метрів з машиною втратили зв'язок. Федеральне управління авіації США, зі свого боку, повідомило, що катастрофа сталася за "невідомих обставин". Розслідуванням інциденту наразі займаються відповідні органи.

Відомо, що Кобі Браянт летів на гелікоптері марки Sikorsky S-76. Це був його власний гвинтокрил. Авіасудном спортсмен користувався роками. Зокрема, добирався до центру Лос-Анджелеса зі свого помешкання у Ньюпорт-Біч, ще коли грав у баскетбол. Завершив він кар’єру у 2016 році.

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