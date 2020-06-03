Колишній лівий захисник київського "Динамо" і національної збірної Нігерії Тайє Тайво розповів, що не стикався з расизмом в Україні.

Тайє Тайво розповів, як його прийняли в київському клубі, в який він перейшов у 2012 році. Слова 35-річного захисника наводить Football.ua.

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У нас (африканських легіонерів – ред.) не було відчуття, що ми іноземці – навпаки, ми почували себе як вдома. Нас добре прийняли, ніби ми чорні українці. Чого б ми не потребували – нам намагалися це дати.



Чи стикався я з расизмом в Україні? О ні-ні-ні. В Україні – немає расизму. А щодо жартів Алієва... Футболісти завжди жартують, це інше. Це може бути доречно від товариша по команді, але не від людей, яких ти не знаєш. На щастя, в Києві я ніколи не стикався з расизмом,

– сказав Тайво.

Також Нігерієць зазначив, що вже не згадає імені президента столичного клубу, але подякував йому, так як той завжди виконував свої обіцянки.

Кар'єра Тайє Тайво в "Динамо"

Тайє Тайво грав у "Динамо" на правах оренди з 2012-го по 2013 роки. В сумі провів 31 матч у всіх турнірах, забив 1 гол ("Шахтарю") і віддав 4 асисти.

Також він захищав кольори таких європейських клубів як "Марсель", "Мілан" та КПР.