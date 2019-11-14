Темношкірий український боксер розповів, як розправлявся з расистами в Україні

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Ісмаїл Сіллах
Ісмаїл Сіллах / fightnews.info

Ісмаїл Сіллах – професійний боксер. Його мама українка, а батько – з Сьєрра-Леоне. Тож з дитинства хлопець стикався з расизмом. Спочатку в Запоріжжі, згодом – в Маріуполі, куди переїхала його родина. Однак заняття спортом змінили ситуацію.

"15-20 років тому в нашій країні расистські настрої били ключем. Тому мені та двом моїм братам Аджику і Стефану з молодих років довелося захищати свою честь і гідність. Тільки після того як я став чемпіоном світу серед юніорів, віцечемпіоном світу і капітаном олімпійської збірної України з мене перестали сміятися через колір шкіри. Останній раз карав расиста багато років тому", – розповів Ісмаїл Сіллах в коментарі "Чемпіону".

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Хто такий Ісмаїл СіллахНародився 9 лютого 1985 року в Запоріжжі. Заслужений майстер спорту України з боксу. Чемпіон світу серед кадетів (U-17) 2001 року. Віцечемпіон світу 2005 року. Віцечемпіон Європи 2006 року. Був капітаном олімпійської збірної України з боксу. З 2008 року постійно проживає в США.

На професійному рингу провів 33 бої, в яких здобув 27 перемог, 6 поєдинків програв. Останній бій провів в Мексиці 14 грудня 2018 року, в якому нокаутував мексиканця Хуліо Алькантара Майорса.

30 листопада 2013 року в канадському Квебеку бився за титул чемпіона світу за версією WBO (Всесвітня боксерська організація), але поступився росіянину Сергію Ковальову. 

Боксер зізнається, що неодноразово зіштовхувався з расистськими проявами в Україні, й інколи проводити "роз'яснювальну роботу" доводилося кулаками.

"У Маріуполі з двома, і з трьома індивідуумами бився. Коли з трьома, найчастіше бив двох, а третього вже доводилося наздоганяти. У нас як в місті було – нап'ється молодик, піде в бар або нічний клуб і там себе царем відчуває – штовхається, матюкається. Мій колір шкіри на них діяв як червона ганчірка на розлюченого бика. От мені й доводилося їх заспокоювати. Щоб їх сильно не травмувати, бив в живіт. Або по печінці – після таких ударів дихання перекривається, людина зазвичай падає. Після моїх ударів хлопці часто-густо бігли в туалет – рвали там. Деякі, втім, і до клозету не встигали добігти – виривали відразу на місці. Але ініціатором розбірок сам ніколи не був", – зізнався Ісмаїл Сіллах.

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З 2008 року боксер проживає в США. Там, за його словами, йому поки не доводилося зіштовхуватися з расизмом. Натомість там його називали "Чорним руським", не розрізняючи Україну та Росію.

Чому ситуація з расизмом набула розголосу в Україні

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Расизм Расизм на матчі Шахтар – Динамо Бокс
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