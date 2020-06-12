Тендітна Різатдінова змінила вид спорту: гімнастка вийшла на ринг – відео
Олімпійська призерка з художньої гімнастики Анна Різатдінова вирішила тимчасово змінити вид спорту. Спортсменка змінила булави та стрічку на боксерські рукавиці.
Відео із такого незвичного для дівчини тренування поділилась у своєму Instagram.
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Чемпіонка на ринзі
Як видно у ролику, Різатдінова склала б конкуренцію іншим у боксі. Дівчині вдається вправно викидувати один за одним удари.
Зазначимо, що Анна Різатдінова є обличчям спортивного бренду одягу Under Armour. У лютого 2020 року українка Анна Різатдінова відкрила власну тренувальну студію з художньої гімнастики.
Досягнення Анни Різатдінової: головне
- Чемпіонка та призерка Всесвітніх ігор та Універсіади, а також двічі срібна призерка Європейських ігор, призерка інших різних міжнародних змагань.
- Чемпіонка світу із вправ з обручем (2013), також на чемпіонаті світу Різатдінова двічі здобувала срібні нагороди та дев'ять разів ставала на третю сходинку п'єдесталу.
- Триразова срібна призерка та чотириразова бронзова призерка чемпіонатів Європи.
- У 2015 році у Будапешті (Угорщина) перемогла у серії Кубка світу з художньої гімнастики у вправі зі стрічкою. Також на цій серії здобула і срібло у вправі з булавами. Цілу скарбничку нагород Анна Різатдінова завоювала на серії Кубка світу у Софії (Болгарія) – п'ять бронзових медалей.
- Зараз Анна дає майстер-класи по усьому світу для молодих гімнасток.
- У 2016 році здобула бронзову медаль Олімпійських ігор в індивідуальному багатоборстві.