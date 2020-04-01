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Тенісист Джокович зіграв у теніс сковорідкою та переміг – кумедне відео

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Новак Джокович / twitter.com/djokernole

Найсильніший тенісист світу, чинний переможець Australian Open Новак Джокович показав, як підтримує форму під час карантину. Серб провів справжній тенісний матч у себе вдома. Все б нічого, але замість ракетки та сітки Джокович взяв сковорідку та стільці відповідно.

 Сербський тенісист вигадує різні тренування вдома навіть в умовах самоізоляції.

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У своєму інстаграмі перший номер світового рейтингу опублікував відео, як він грає із другом у теніс прямо у вітальні, використовуючи замість ракетки сковорідку.

Змагання ніколи не зупиняються, 
– підписав відео Джокович.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competition never stops #tennisathome Такмичење није престало

Допис, поширений Novak Djokovic (@djokernole)

Тенісист також тренується із своїми дітьми та показує це у своїх соцмережах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Checking in. How’s everyone doing at home?

Допис, поширений Novak Djokovic (@djokernole)

Раніше Джокович пожертвував один мільйон євро на боротьбу з коронавірусом в рідній Сербії.

Тенісист є чинним чемпіоном Australian Open. Джокович у надважкому чотиригодинному поєдинку захистив титул чемпіона турніру та в фіналі переміг австрійця Домініка Тіма. Для Джоковича ця перемога стала другою поспіль та восьмою загалом.

Нагадаємо, що переможець 17 турнірів Великого шолома в одиночному розряді Новак Джокович в рейтингу ATP з 10 220 очками випереджає іспанця Рафаеля Надаля (9850) і Домініка Тіма з Австрії (7045).

Додамо, що через пандемію коронавірусу були скасовані усі тенісні турніри до червня.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс
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