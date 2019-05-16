Тенісист під час матчу накричав на глядачів і почав кидатися речами: відео

Австралійський тенісист Нік Кірйос був дискваліфікований з престижного ґрунтового турніру в Римі (Італія).

Суддя дискваліфікував Ніка Кірйоса в третій партії проти Каспера Рууда через неспортивну поведінку.

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Австралійцю, якому до цього були винесені попередження, був зарахований штрафний гейм після зворотного брейку суперника на старті вирішального сету.

Кірйос був незадоволений, що люди на трибунах продовжують ходити під час його подачі й почав кричати на глядачів. Тенісист спочатку вдарив ракеткою об корт, а потім викинув на майданчик стілець.